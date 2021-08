Zapper les publicités télévisuelles, bientôt impossible en replay ?

Comment éviter que les téléspectateurs “zappent” la publicité lors du visionnage d’émissions télévisées en replay ? La question peut sembler provocatrice. Pourtant, les groupes audiovisuels belges demandent aux opérateurs de trouver une solution, tout en rappelant que les chaînes commerciales sont majoritairement financées par la publicité et que la pression financière est importante.

Ce mardi, Telenet annonce être le premier opérateur à répondre à cette demande et mettra en place un modèle adapté à partir de la fin septembre sur les chaînes DPG Media et SBS. “À partir de cette date, les téléspectateurs verront d’abord une minute de publicité lors de l’enregistrement des programmes VTM (DPG Media) et des programmes PLAY (SBS), sans être en mesure de l’éliminer”, signale Telenet. “Les utilisateurs de Replay TV (les contenus disponibles pendant plusieurs jours après leur diffusion et pas forcément enregistrés par les utilisateurs, NdlR) ne pourront plus faire avancer rapidement la publicité dans le programme pour y échapper, mais bien le contenu du programme”, précise encore l’opérateur. Une fonction de non-rembobinage des publicités devrait également être mise en place par la suite.

Éviter les pertes

Ce modèle devrait permettre aux chaînes de télévision d’éviter les pertes d’audience publicitaire alors que le visionnage de contenus est de plus en plus “reporté”, sur de multiples supports (TV, mobile, tablettes) et ce en esquivant les spots publicitaires.

“Depuis plusieurs années, le secteur de la télévision belge réfléchit à cette évolution changeante et à la question qui l’accompagne de savoir comment les émissions locales peuvent rester qualitatives et abordables”, affirme Telenet. “Étant donné que le contenu local reste très populaire, il est crucial pour les utilisateurs de médias, les annonceurs et les opérateurs que de nombreux programmes de haute qualité continuent d’être produits par nos soins. C’est pourquoi tous s’associent à nouveau pour introduire un modèle de publicité télévisée adapté”, avance encore Telenet, estimant correspondre à ce que les téléspectateurs expérimentent déjà sur les plateformes de vidéos en ligne.

“Grâce à ce nouveau modèle publicitaire, nous pensons avoir trouvé une solution équilibrée qui profite à tous. Nous donnons un coup de pouce au secteur afin de pouvoir continuer à offrir à nos téléspectateurs les meilleures séries et programmes locaux. En parallèle, nous continuerons à miser sur le confort de visionnage, entre autres en mettant gratuitement Replay TV à la disposition de tous nos clients”, déclare pour sa part John Porter, CEO de Telenet.

Frederik Delaplace, CEO de la chaîne publique VRT, a également salué l'initiative. "Nous estimons qu'il est important de contribuer à maintenir un écosystème médiatique local durable par le biais de partenariats. Nous sommes donc heureux de faire notre part en soutenant le modèle publicitaire de nos collègues flamands, dans les limites de ce que la VRT est autorisée à faire en matière de communication commerciale", a-t-il précisé.