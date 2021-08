Air Belgium vers la Martinique : "Les mesures de confinement nous contraignent à refuser l’embarquement des passagers pour un motif touristique"

La compagnie n’accepte plus aucun touriste sur ses vols vers l’île antillaise dont la situation sanitaire se dégrade.

La situation sanitaire se dégrade en Martinique à la suite d’un rebond du nombre de contaminations au Covid-19. Le département d’outre-mer constate l’un des plus forts taux d’incidence de France, si bien que les autorités ont annoncé lundi une nouvelle phase de confinement. Les hôtels et les lieux de loisirs sont ainsi fermés depuis le 10 août, notamment les plages qui ne sont plus accessibles au public. Les touristes sont d’ailleurs invités à "quitter le territoire".

Malgré cette situation inquiétante, la compagnie aérienne Air Belgium maintient ses vols entre l’aéroport de Charleroi et l’île des Antilles. Mais, attention, tout le monde ne pourra pas monter à bord des avions du transporteur belge. "Les mesures de confinement strict imposées par les autorités françaises pour les séjours en Martinique nous contraignent à refuser l’embarquement des passagers qui souhaitent voyager pour un motif touristique", fait part la compagnie.

Air Belgium propose aux voyageurs à destination de la Martinique de reporter leurs vols à une date ultérieure ou de bénéficier d’un remboursement total de leurs billets d’avion. "Nous rapatrierons tous les passagers qui sont sur place par des vols réguliers, explique la compagnie. S’il n’y a plus de place sur nos vols réguliers, des accords ont été conclus avec Air Caraïbes et Corsair, entre autres, pour assurer les rapatriements de ces passagers via Paris. Air Belgium se chargera alors du transport de ces derniers vers la Belgique."

La Guadeloupe maintenue "pour l’instant"

Tous les passagers ayant une réservation via le site web d’Air Belgium "ont été ou seront" contactés en direct par la compagnie aérienne, par ordre de priorité selon leurs dates de départs. "Les voyageurs ayant réservé par une agence de voyages physique, soit en ligne ou via un tour-opérateur, seront contactés par ceux-ci en direct", nous confirme-t-on.

Air Belgium continue aussi à relier la Guadeloupe, autre île fortement touchée par un rebond de la pandémie. "Les autorités françaises n’ont rien signalé officiellement, donc aucun changement pour le moment concernant les vols d’Air Belgium vers la Guadeloupe, développe une porte-parole de la compagnie. Nous surveillons bien sûr la situation de près."