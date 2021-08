Les intempéries vont coûter 55 millions d'euros à Ageas

La publication des résultats semestriels de l’assureur belge Ageas n’a pas vraiment été du goût des investisseurs : l’action a perdu en début de séance plus de 3 % avant de terminer la journée sur une perte plus limitée de 1,67 %, à 45,38 euros. En cause, des performances jugées relativement décevantes par le marché et en dessous du consensus des analystes financiers - notamment en ce qui concerne le bénéfice du deuxième trimestre - et des prévisions pour l’ensemble de l’année qui sont assombries en raison des coûts liés à la couverture des intempéries de l’été.

"Compensation rapide des pertes"

Ageas, présent en Europe et en Asie, a d’ailleurs donné quelques éléments chiffrés à cet égard : le règlement des sinistres liés aux inondations de juillet devrait avoir un impact négatif sur son résultat net de l’année à hauteur de 55 millions d’euros (après impôts et net de réassurance). Le coût total lié aux sinistres introduits par ses clients liés à ces intempéries est, lui, estimé à 400 millions d’euros. "Le coût total brut des sinistres pour le marché belge dépasse largement le plafond d’intervention du secteur des assurances prévu par la législation actuelle. Le gouvernement et le secteur évaluent actuellement une proposition visant à garantir une compensation rapide des pertes assurées pour les victimes", rappelle encore l’assureur.

Globalement, Ageas a vu son encaissement progresser de 11 % au premier semestre par rapport aux six premiers mois de l’année 2020, pour atteindre 22,2 milliards d’euros. Le bénéfice semestriel net s’élève, lui, à 407 millions d’euros contre 791 millions lors de la période correspondante de 2020.

"Malgré l’impact négatif des inondations et en tenant compte de l’évolution des taux d’intérêt en Chine, Ageas s’attend à ce que les résultats de 2021 soient conformes à sa prévision initiale de 850 à 950 millions d’euros communiquée en début d’année", conclut l’assureur belge.