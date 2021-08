Économiser sur son budget alimentation en luttant contre le gaspillage alimentaire, le pari réussi d'Happy Hours Market

En Belgique, 345 kilos de nourriture sont jetés par an et par personne, soit sept tonnes par minute. “La Belgique est le deuxième pays européen qui gaspille le plus, derrière les Pays-Bas”, explique Aurélien Marino, l’un des cofondateur de la start-up Happy Hours Market. En Europe c’est plus de 90 millions de tonnes...

