Les sociétés belges Besix et Sarens déplacent le plus ancien navire du monde

Les sociétés belges Besix et Sarens ont déplacé en Égypte le Bateau Soleil du pharaon Khéops, qui est considéré comme le plus ancien navire intact du monde. Le bateau trouvera un nouvel emplacement dans le Grand Musée Egyptien que Besix est en train de construire en Egypte. Le bateau du soleil (bateau solaire du roi Khufu) a probablement été construit pour le pharaon Khéops et a été placé dans une fosse au pied de la grande pyramide de Gizeh vers 2500 avant J.-C.. Le bateau a été découvert en 1954 par l'égyptologue Kamal el-Mallakh et est exposé depuis 1985 dans un musée proche du site.

Le bateau, qui mesure 43,6 mètres de long et pèse 45 tonnes, a été déplacé au Grand Musée Egyptien la semaine dernière. Besix a fait appel à l'entreprise de grues Sarens pour cette opération. Le colosse a été placé dans une cage en acier fabriquée sur mesure et a parcouru près de 6 kilomètres à la vitesse d'un kilomètre par heure. Ensuite, le bateau a été hissé à travers le toit du Grand Musée égyptien et placé dans son nouveau lieu de repos. L'ensemble de l'opération a duré trois jours.

La société de construction Besix construit le Grand Musée égyptien de Gizeh dans le cadre d'une coentreprise avec son actionnaire Orascom. Des dizaines de milliers d'objets de l'histoire égyptienne y seront exposés, dont le trésor de Toutankhamon.