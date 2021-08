Le chiffre d'affaires de Just Eat Takeaway a toutefois fortement augmenté et l'entreprise néerlandaise estime que le pire des pertes est derrière elle.

Le livreur de repas Just Eat Takeaway perd un demi-milliard d'euros

La société de livraison de repas Just Eat Takeaway a enregistré une perte de près d'un demi-milliard d'euros au cours des six premiers mois de cette année. La société mère de Takeaway.com en Belgique a investi massivement après le rachat de la société britannique Just Eat, qui a été réalisé en avril. La société américaine Grubhub, définitivement acquise en juin, a également contribué à cette perte.

Le chiffre d'affaires de Just Eat Takeaway a toutefois fortement augmenté et l'entreprise néerlandaise estime que le pire des pertes est derrière elle. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de deux tiers pour atteindre 1,7 milliard d'euros au premier semestre. Le chiffre d'affaires semestriel de Just Eat a déjà été entièrement pris en compte, mais celui de Grubhub ne l'a pas encore été.

Le nombre de repas vendus a augmenté de manière significative et Just Eat Takeaway a également vu sa part de marché augmenter. Dans le même temps, la société a également bénéficié de l'augmentation d'échelle résultant des acquisitions, ce qui a permis de réduire les coûts.

Le résultat final est une perte de 486 millions d'euros. Au cours de la même période l'année dernière, la perte était de 59 millions d'euros pour ce qui était alors une entreprise beaucoup plus petite.

Just Eat Takeaway a réitéré mardi son souhait de céder sa participation de 33 % dans la société de livraison brésilienne iFood. L'offre la plus élevée à ce jour était de 2,3 milliards d'euros, mais Just Eat Takeaway a estimé que ce n'était pas suffisant.