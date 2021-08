Tous les clients belges d'Argenta vivant à l'étranger vont devoir changer de banque

D'ici le 1er septembre, tous les clients belges d'Argenta qui vivent à l'étranger seront obligés de changer de banque. Leur compte bancaire sera fermé. C'est ce qu'écrit De Standaard ce mardi. Ces derniers mois, Argenta a informé par lettre un total de 700 clients vivant à l'étranger de la fermeture de leur compte bancaire. Les personnes concernées ont été informées qu'elles avaient deux mois, le dernier groupe allant jusqu'au 1er septembre, pour transférer leurs fonds sur un autre compte. La raison ? Le bancassureur belge réduit (encore) ses services internationaux.

Cette suppression s'applique aux comptes détenus par les Belges résidant à l'étranger. Par "étranger", Argenta entend tous les pays qui n'appartiennent pas à la zone dite Sepa. Sepa est l'acronyme de Single European Payment Area (espace unique de paiement européen) et comprend tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'un nombre limité de pays non membres de l'UE tels que la Suisse, la Norvège, Monaco et le Royaume-Uni. Les transactions dans ce domaine sont considérées comme un "paiement domestique".