Appel à la vaccination en entreprise : "Les entreprises bruxelloises vont contribuer à porter la couverture vaccinale à des niveaux acceptables"

L'organisation patronale bruxelloise Beci appelle les entreprises bruxelloises à proposer la vaccination sur le lieu de travail ou dans l'entreprise. "Plus de 150 000 personnes supplémentaires doivent être vaccinées si Bruxelles veut atteindre un taux de vaccination acceptable chez les plus de 18 ans. Les entreprises bruxelloises vont contribuer à porter la couverture vaccinale à des niveaux acceptables", commente Beci dans un communiqué diffusé jeudi. L'organisation rappelle que de nombreux membres disposent déjà d'une expérience de l'administration de vaccins pour la vaccination annuelle contre la grippe et estime donc qu'il est possible de faire de même pour le vaccin contre le coronavirus.

"Aujourd'hui, l'appel est envoyé à toutes les entreprises bruxelloises. À partir de 10 personnes qui s'inscrivent pour se faire vacciner, un rendez-vous est pris pour un moment de vaccination dans l'entreprise. L'équipe de vaccination de la Cocom (Commission communautaire commune) fournira vaccins et personnel médical. Un médecin est présent pour répondre aux questions des personnes qui ont encore des doutes ou des inquiétudes. L'employeur fournit un local adapté, l'électricité et une connexion internet."