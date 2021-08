"Wonder of the Seas": le plus grand paquebot du monde, construit en France, fait sa première sortie en mer

Plus long qu'une Tour Eiffel allongée sur le flanc, le "Wonder of the Seas", soit le plus grand paquebot du monde, fait sa première sortie en mer ce vendredi à 16h pour une batterie de tests.

Malgré la crise du Covid-19, le secteur des croisières espère bien remettre ses bateaux à flot et en la matière, les Chinois ne sont pas les derniers. Car c'est bien au marché chinois qu'est destiné ce colosse des mers. Commandé par l'armateur américain Royal Caribbean Cruise Line aux Chantiers de l'Atlantique, géant français détenu à plus de 80 % par l'Etat et situé à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, il devrait être actif à partir de 2022.

© Belga

Le bateau mesurera donc 362 mètres de long, soit autant que certains de ses prédécesseurs construits par l'entreprise, mais dépasse de quelques dizaines de centimètres ceux-ci, apprend-on sur Les Echos, ce qui lui permet d'être considéré comme le plus titanesque. Pour l'anecdote, le Titanic faisait près d'une centaine de mètres de moins, avec 269 mètres.

Avec une capacité de 9 200 passagers, dont 6 800 clients et 2 400 membres d'équipages, c'est une véritable ville flottante.