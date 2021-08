Internet spatial : OneWeb et Arianespace lancent 34 nouveaux satellites en orbite

Une fusée russe Soyouz, opérée par l'européen Arianespace, a lancé dans la nuit de samedi à dimanche 34 nouveaux satellites de l'opérateur britannique OneWeb, qui déploie une constellation pour fournir un internet haut débit partout dans le monde.

La fusée a décollé "avec succès" du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan, a indiqué l'Agence spatiale russe (Roscosmos) dans un communiqué.

Il s'agit du cinquième lancement de satellites OneWeb cette année, environ deux mois après celui du 1er juillet.

Au total, avec cette dernière mission, 288 satellites seront désormais en orbite pour cette constellation.

-> Relire: Bientôt tous bloqués sur Terre, entourés de débris en orbite lancés à folle allure?

OneWeb, détenu par le gouvernement britannique avec l'Indien Bharti, prévoit un internet mondial opérationnel fin 2022 grâce à un réseau de 650 satellites. En vertu d'un contrat avec l'européen Arianespace confirmé en septembre 2020, 16 tirs de Soyouz sont prévus entre décembre 2020 et fin 2022 pour achever le réseau.

Dix lancements pour achever la constellation

Dans un communiqué distinct dimanche, Arianespace, qui a placé 41 satellites au total en orbite en moins d'un mois cet été sur trois lanceurs différents (Ariane 5, Soyouz et Vega), a précisé qu'il ne restait plus que dix lancements à effectuer avec des lanceurs Soyouz en 2021 et 2022 pour achever la constellation OneWeb.

Plusieurs projets en vue de mettre en place des constellations fournissant, de l'espace, un internet global sont en cours de réalisation.

Le milliardaire américain Elon Musk, patron de la société spatiale SpaceX, a mis en orbite à cette fin plus de 1 500 satellites pour créer le réseau Starlink.

Le fondateur d'Amazon, l'Américain Jeff Bezos, a de son côté un projet similaire baptisé Kuiper.