Les confitures Materne s'habillent aux couleurs de la Belgique

La maque veut célébrer sa belgitude et fait redécouvrir à ses consommateurs les lieux les plus célèbres du pays.

Depuis quelques semaines, certains ont peut être remarqué du nouveau chez les confitures de la marque Materne. Les emballages de certaines saveurs ont un accent belge prononcé : des dizaines de lieux et monuments du pays sont en effet représentés sur les pots.

© Materne

Lancée le 21 juillet, et ce pour une durée de trois mois, l'action a pour objectif de "mettre en avant notre belgitude", indique la marque créée en 1888 à Wépion (Namur) par Edouard Materne. "Pour rendre hommage à leurs racines belges, Materne a créé une édition limitée de confitures au tricolore belge. Dans la collection limitée 'un goût bien d'ici', ses cinq 'best-sellers' historiques apparaissent dans un nouvel emballage. Le nouvel emballage met également à l'honneur les plus beaux monuments de notre capitale et d'autres villes de Belgique."

De Bruges à Liège en passant par Mons et Bruxelles

L'action concerne les pots de confiture au goût fraise, fraise-rhubarbe et abricot, ainsi que la gelée de framboises et celle de fraises. Au total, 18 lieux et monuments du pays sont représentés, "ainsi que des maisons typiques".

© Materne

La liste reprend :