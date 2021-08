Lufthansa prévoit l'ajout de 30 nouvelles destinations

La compagnie aérienne allemande Lufthansa prévoit de reconstruire progressivement son réseau de lignes après que la pandémie l'a contrainte à annuler des dizaines de vols pendant des mois en 2020 et 2021, a-t-elle indiqué mardi. Lufthansa s'appuiera surtout sur son hub de Francfort et, à partir de septembre, volera directement vers 150 destinations à partir de là, a-t-elle précisé. Cela représente une augmentation de 30 routes par rapport à avant le début de la pandémie, ce qui reflète la demande massive des consommateurs pour voyager après les confinements dans le monde entier.

La compagnie a surtout ajouté à son programme de vols un certain nombre de destinations court et moyen-courriers, qui sont plus demandées par les touristes. Le groupe Lufthansa, qui possède également Swiss, Austrian et Brussels Airlines, a déclaré qu'il ne rétablirait toutefois que 88 % des réseaux de ses autres compagnies aériennes.

Selon l'organisation de sécurité aérienne Eurocontrol, la seule compagnie Lufthansa a effectué en moyenne 822 vols par jour pendant la semaine du 22 août, soit environ 46 % de moins que pendant la même semaine en 2019.

British Airways était encore moins dans les airs, avec une baisse de 64 %, tandis que Turkish Airlines n'a manqué son niveau d'avant la crise que de 10 %, avec 1.333 vols par jour. Au total, le trafic aérien au-dessus de l'Europe a atteint plus de 24.600 vols quotidiens la semaine dernière, soit environ 70 % des niveaux de 2019.