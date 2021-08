Pourquoi les Belges préfèrent les bouteilles d’eau en plastique

La start-up Superzero introduit le vrac pour les produits ménagers

La jeune start-up belge Superzero a développé sa marque de produits ménagers liquides efficaces, biodégradables, à plus de 99,5 % d’origine naturelle, et proposés dans des bouteilles réutilisables cinquante fois. Tout cela pas cher et au supermarché.