Samsung se prépare à investir plus de 180 millions d'euros notamment dans les semi-conducteurs

Au cours des trois prochaines années, le groupe sud-coréen Samsung souhaite investir 240 milliards de wons (soit 180 millions d'euros) dans ses secteurs des semi-conducteurs, de la biopharmacie et des télécommunications. Grâce à ces investissements, Samsung souhaite renforcer sa position internationale parmi les fabricants de semi-conducteurs et dans d'autres secteurs, mais aussi développer de nouveaux domaines. Il s'agit notamment de la robotique et des technologies de télécommunication de nouvelle génération.

Ces plans prévoient des investissements en équipements, en recherche et développement ainsi que des fusions et acquisitions. Samsung a annoncé mardi que 130 millions d'euros du montant total de l'investissement seront investis en Corée du Sud. D'ici 2023, le groupe souhaite créer 40 000 emplois.

Les dépenses prévues sont supérieures d'environ 60 000 milliards de wons au précédent plan d'investissement de 2018.