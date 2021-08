Le discounter proposera à partir de samedi un iPhone SE deuxième génération rénové et renouvelé.

Le discounter Aldi propose des iPhones reconditionnés dans ses magasins belges à partir de samedi. L'association de consommateurs Test-Aankoop dit qu'il soutient le principe des appareils remis à neuf de bonne qualité, mais qu'il faut que les consommateurs sachent clairement ce que signifie "remis à neuf". Les produits remis à neuf ont le vent en poupe. En particulier pour les smartphones coûteux, les appareils d'occasion qui ont été entièrement remis à neuf sont très populaires. Par exemple, la chaîne française HubsideStore, spécialisée dans les smartphones reconditionnés, souhaite ouvrir vingt magasins dans notre pays rien que cette année.

Aldi a également pris le train en marche. Le discounter propose à partir de samedi un iPhone SE deuxième génération rénové et renouvelé. "Il s'agit d'une promotion ponctuelle", déclare un porte-parole du supermarché.

Le discounter présente les appareils comme "non pas neufs, mais remis à neuf par Renewd", contrôlés sur plus de quatre-vingts points et avec des pièces d'origine.

"Remis à neuf"

Test-Aankoop soutient le principe des appareils reconditionnés de bonne qualité : "Il peut s'agir d'une alternative économiquement et écologiquement intéressante pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement l'appareil le plus récent", déclare son porte-parole Simon November.

Dans la pratique, cependant, le terme "remis à neuf" semble couvrir une gamme très large, allant de différentes qualités de remise à neuf à de banals produits d'occasion, selon l'organisation de consommateurs.

L'essentiel est "d'informer correctement le consommateur sur ce qu'est un appareil reconditionné", selon Test-Aankoop. "La question est de savoir si Aldi va le faire et quelle sera la qualité du service après-vente". L'organisation de consommateurs note également que le prix proposé par Aldi n'est pas vraiment au top. "Un nouvel appareil n'est que 100 euros plus cher."

Aldi assure qu'il est clairement indiqué qu'il ne s'agit pas des appareils neufs qui sont proposés à la vente. Cela figure dans la brochure et sera également précisé dans les magasins. "Dans le magasin, il y a une pancarte supplémentaire qui sera placée à côté de l'appareil. Il sera indiqué que l'appareil 'n'est pas neuf' mais qu'il bénéficie d'une "seconde vie" et qu'il a été largement contrôlé", a déclaré un porte-parole.