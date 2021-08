Après un discours "assourdissant", des actions semblent inévitables chez Brussels Airlines

De nouvelles consultations chez Brussels Airlines sur la charge de travail du personnel de cabine n'ont rien donné ce mercredi. En conséquence, de nouvelles actions semblent inévitables au sein de la compagnie aérienne, peut-être la semaine prochaine. Mais une grève n'est pas à l'ordre du jour : les syndicats répètent qu'ils ne veulent pas pénaliser les passagers. Les syndicats de Brussels Airlines ont déposé une déclaration de grève lundi, après l'échec d'une tentative de conciliation sur la charge de travail du personnel de cabine. Un autre cycle de négociations a suivi ce mercredi, mais même celui-ci n'a pas donné beaucoup de résultats, selon les syndicats.

"Les positions étaient trop éloignées pour parvenir à un accord", déclare Tim Roelandt, du syndicat libéral ACLVB. Selon lui, les syndicats ont fait diverses propositions concernant les temps de repos et le planning, mais "la direction ne peut ou ne veut pas s'y conformer".

Paul Buekenhout, du syndicat chrétien ACV Puls, parle même d'une "conversation assourdissante". "Nous avions espéré avancer au moins un peu, mais nous n'avançons pas d'un mètre".

Les syndicats informeront leurs sympathisants dans les prochains jours. Mais il y a de fortes chances qu'après une action pamphlet et une action ponctualité plus tôt, on en vienne à de nouvelles actions. Il s'agira probablement d'"actions créatives", pour "créer de la visibilité", semble-t-il. L'intention n'est pas de faire la grève.

Depuis plusieurs semaines, les syndicats dénoncent ce qu'ils considèrent comme une charge de travail excessive pour le personnel de cabine. "En raison d'un certain nombre de changements dans la méthode de planification, ils ont des horaires de travail de plus en plus lourds qui ne peuvent être maintenus pendant tout l'été", ont-ils déclaré début août. La direction a déjà annoncé un certain nombre de mesures, mais selon les syndicats, celles-ci ne sont pas assez structurelles.