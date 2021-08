Le directeur général d'Apple Tim Cook a reçu plus de 750 millions de dollars de bonus

Le chef d'Apple, Tim Cook, doit percevoir un bonus de quelque 750 millions de dollars cette semaine. Il recevra ce montant en actions Apple. Il s'agit de la dixième et dernière tranche d'une rémunération que Cook a acceptée lorsqu'il a succédé à Steve Jobs, l'un des fondateurs d'Apple, à la tête de l'entreprise technologique en 2011. Grâce notamment à la croissance continue d'Apple et à la hausse constante du cours de son action, M. Cook a rempli toutes les conditions requises pour bénéficier de la prime. Au cours des dix dernières années, la valeur des actions d'Apple a été multipliée par plus de douze.

Selon l'agence de presse financière Bloomberg, Cook vaut 1,5 milliard de dollars. L'Américain de 60 ans a déjà déclaré qu'il ferait don de la majeure partie de sa fortune. Il a déjà fait don de millions de dollars d'actions Apple.