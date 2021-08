Tensions avec Huawei : les Etats-Unis relâchent en partie la pression, par peur d'avoir trop à perdre ?

Les Etats-Unis auraient autorisé à certaines entreprises américaines la vente de composants et puces au géant chinois Huawei. Selon Reuters et le site China.org, les montants tourneraient autour de plusieurs centaines de millions de dollars.

Un signe d'assouplissement entre la Chine et les Etats-Unis ? Pour rappel, ces derniers, sous la présidence de Donald Trump, avaient boycotté le groupe chinois, interdisant toute relation commerciale avec les entreprises américaines.

Lobbying du côté américain ?

Selon Reuters, les Etats-Unis auraient lâché un peu de lest par intérêts économiques plus que par volonté d'assouplissement. Les fabricants américains, qui se plaignent du manque à gagner, auraient poussé à ce que Huawei puisse à nouveau racheter des composants pour le secteur automobile, moins sensible que le secteur télécoms et la technologie 5G et dans lequel le groupe se développe de plus en plus.

Le Département du Commerce américain n'a pas confirmé ou infirmé la nouvelle pour le moment.

Une chose est sûre, la croisade américaine contre Huawei, sur fond de questions d'espionnage et de sécurité, l'a éclipsé du marché des smartphones, particulièrement en Occident, via la suspension de licence Android (Google), limitant drastiquement les services et mises à jour disponibles du géant américain.

Au niveau de la 5G, Huawei a d'ailleurs perdu plusieurs marchés en Europe où il avait pourtant la mainmise sur une grosse partie du réseau 4G, comme en Belgique par exemple.

La semaine dernière, le Brésil a également annoncé un appel d'offres pour le déploiement de ce réseau, tout en excluant le groupe chinois.