Du changement chez Recticel : le directeur financier Jean-Pierre Mellen va faire un pas de côté

Après 19 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Mellen va quitter son poste de directeur financier (CFO) chez Recticel. C'est l'entreprise installée à Wetteren qui a fait part de la nouvelle dans un communiqué publié ce vendredi. Dirk Verbuggen, qui occupait jusqu'ici le poste de General Counsel & General Secretary, va reprendre le flambeau. Dans son communiqué, Recticel précise toutefois que Jean-Pierre Mellen "continuera de fournir son soutien pour certaines tâches jusqu'en août 2022, afin d'assurer une transition fluide".

Recticel sort de six mois particulièrement animés. En juillet, l'entreprise a fait part d'un chiffre d'affaires de 596,2 millions d'euros, en hausse de 59,3 % par rapport à la même période un an plus tôt. Une hausse qui provient en partie (71,9 millions d'euros) du rachat de FoamPartner. L'ebidta (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) adapté a atteint les 56,9 millions d'euros.

"La tendance positive au niveau des ventes observée durant le premier trimestre s'est poursuivie durant le second, notamment grâce à une forte demande en isolants et en mousses techniques", a expliqué le CEO Olivier Chapelle.

Pour l'année 2021, Recticel a maintenu ses prévisions, avec un ebidta adapté compris entre 123 et 133 millions d'euros.