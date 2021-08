Football, immobilier, pharma, tourisme... La galaxie de Marc Coucke menacée par les Américains de Perrigo

Des yachts par-ci, de l'immobilier par-là, et un club de football pour saupoudrer le tout : Marc Coucke n'est pas avare en investissements via sa société Alychlo. Alors que sa bataille juridique avec Perrigo, qui pourrait lui faire perdre plus d'un milliard d'euros, s'apprête à connaitre un nouveau chapitre, La Libre fait le point sur la vaste galaxie du fantasque homme d'affaires.