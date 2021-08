Greenyard continue sur sa lancée, l'action grimpe

Les ventes du spécialiste des fruits et légumes Greenyard ont augmenté de 2,3 % au premier trimestre de son année comptable, par rapport à la même période l'an dernier, annonce-t-il lundi. Un résultat qui réjouit le géant belge alors que le premier trimestre 2020 avait déjà connu une hausse de plus de 11 %. La division des légumes frais a crû de 1,7 % par rapport au premier trimestre de 2020. Celle des légumes surgelés et préparés a, elle, augmenté de 5,4 %. Les secteurs de la restauration et de l'industrie alimentaire se redressent lentement, constate Greenyard, alors que les mesures de confinement liées au Covid-19 s'assouplissent.

"La poursuite de la croissance cette année, conforme à nos prévisions, prouve que Greenyard poursuit sa trajectoire initiée par une accélération significative l'an dernier", commente l'entreprise dans un communiqué.

Rachat d'actions dès mardi

Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé de lancer un programme de rachat de 600 000 actions maximum, qui débute mardi et durera six mois. Ce programme pourrait permettre à la société d'atteindre 3,8 % environ d'actions propres.

Pour rappel, Marc Coucke a investi 48,5 millions d'euros dans l'entreprise via sa société d'investissement Alychlo, en mars dernier, et détient donc jusqu'ici 13,4 % des parts ainsi qu'un siège au conseil d'administration.