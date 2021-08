Le retour de Pimkie en Belgique ?

La chaîne de magasins Pimkie déclarée en faillite : "Ceux qui ont travaillé en mars ne seront pas payés"

La chaîne de magasins de prêt-à-porter Pimkie a été déclarée en faillite mardi par le tribunal de Tournai, indiquent mercredi les syndicats chrétien et libéral. 24 magasins et 136 employés sont concernés. Les travailleurs sont sous le choc. Doublement puisqu’ils ont travaillé tout le mois de mars et ne seront pas payés.