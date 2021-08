Perrigo attend 350 millions d'euros de Coucke et Cie pour "actes frauduleux": "Surpris et déçu par cette décision"

L'homme d'affaires Marc Coucke et un certain nombre de fonds d'investissement (dont Waterland) ont "délibérément dissimulé des informations importantes" et "délibérément induit en erreur par divers actes frauduleux et omissions" lors de la vente d'Omega Pharma en 2015. C'est ce qu'affirme la victime, la société pharmaceutique américaine Perrigo qui a racheté Omega Pharma, dans la décision du centre d'arbitrage belge Cepani.

Coucke et ses partenaires commerciaux ont vendu Omega Pharma, dont le siège est à Nazareth, en Flandre orientale, à Perrigo en 2015 pour 3,8 milliards d'euros, dont 1,3 milliard d'euros de dettes. Les Américains ont toutefois constaté que les livres d'Omega Pharma avaient été embellis de manière inacceptable avant la vente. Perrigo a réclamé 1,9 milliard d'euros à Coucke et à ses partenaires. Coucke parle de "conditions américaines" et présente une demande reconventionnelle.

Le centre d'arbitrage a statué sur le litige vendredi. Elle a accordé à Perrigo Ireland, entre autres, des dommages et intérêts de 266 millions d'euros, complétés par des intérêts, ainsi qu'une indemnité pour frais de 19,4 millions d'euros. Perrigo estime qu'il devrait recevoir un total de quelque 350 millions d'euros, a-t-il indiqué lundi dans une déclaration à la Securities and Exchange Commission américaine. Ce montant doit être payé dans les trente jours de la décision.

Perrigo déclare qu'elle "prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle recevra les 350 millions d'euros estimés dans leur intégralité et sans délai". Si cela ne se produit pas, Perrigo menace de faire saisir les actifs de Coucke et Cie.

Les parties sanctionnées "surprises et déçues"

Holdco, société holding détenue par Waterland Private Equity Fund, a tenu à réagir à cette décision par voie de communiqué. "Le tribunal d'arbitrage n'a accordé qu'une partie des revendications et une fraction du montant (environ 15 %) réclamé par Perrigo. Néanmoins, Holdco se dit surpris et déçu par cette décision. Par conséquent, ce litige commercial complexe n'a pas de gagnant ou de perdant evident", détaille-t-elle.

"Holdco reste convaincu qu'elle a agi en bonne foi dans la vente d'Omega Pharma. [...] Nous menons toutes nos transactions et investissements de la manière la plus professionnelle, avec le soutien de conseillers experts externes. Un arbitrage est une procédure privée de règlement d’un litige commercial dans laquelle les différentes parties sont tenues à une stricte discrétion. Holdco n’est pas en mesure de faire d'autres commentaires, mais désire bientôt pouvoir mettre fin à ce litige commercial entre les parties."