La société pharmaceutique Takeda Belgique, filiale belge de la société japonaise Takeda, a inauguré mardi une nouvelle unité de production à Lessines, en présence notamment du ministre-président wallon Elio Di Rupo, du secrétaire d'État à la Relance Thomas Dermine et de l'ambassadeur du Japon Makita Shimokawa. Cette ligne de production d'un investissement de 118 millions d'euros créera 100 nouveaux emplois sur le site hennuyer. En Belgique, la société japonaise base ses activités sur le développement de traitements à base de plasma pour des patients atteints de maladies rares et de maladies chroniques complexes. La nouvelle ligne sera destinée à la purification de l'alpha-1-antitrypsine.

Le site de Takeda à Lessines emploie plus de 1.200 personnes et est le troisième site de production le plus important de Takeda au monde.