Les congés de maladie ont fortement augmenté chez les jeunes travailleurs

SD Worx constate une nette hausse des incapacités de travail d’une durée comprise entre un mois et un an.

Si le coronavirus a eu une lourde influence sur le travail, il a également de fortes conséquences sur l’incapacité de travail. Selon le prestataire de services en ressources humaines SD Worx, les congés de maladie de moyenne durée (d’un mois à un an) ont fortement augmenté ces deux dernières années, et particulièrement chez les plus jeunes travailleurs. Sur la base des données salariales de 70 000 employeurs et de près d’un million de travailleurs belges, SD Worx constate une tendance générale vers une augmentation de l’absentéisme entre janvier 2019 et juillet 2021.

Pour les absences de courte durée (moins d'un mois), la tendance est à la baisse (-1,81 %). Mais les absences de moyenne durée (entre un mois et un an) explosent (+ 11 % en deux ans et demi) grimpent. Pour François Lombard (SD Worx), cette tendance avait déjà été observée avant la crise dans différentes entreprises et de nombreux secteurs. "Mais nous voyons qu'il y a eu une accélération durant la période de la pandémie. Pour les ouvriers, le taux est presque le double de celui des employés, avec un taux d'absentéisme de 4,39 % contre 2,34 %. En janvier 2019, nous étions à une moyenne de 2,4 %. En deux ans, nous avons donc perdu plus d'un demi-jour sur 100 de travail dû à l'absentéisme."

L’importance des interactions sociales

Parmi toutes les catégories d'âges, c'est chez les jeunes de moins de 25 ans que la croissance est la plus forte. L'absence de moyenne durée a doublé en 30 mois. La tendance est la même pour les 25-29 ans (+33 %) et chez les 30-34 ans (+24 %). Selon M. Lombard, "les interactions sociales sont essentielles à tout âge mais en début de carrière, il est important de pouvoir être coaché de manière régulière et d'être fréquemment en contact avec ses collègues afin d'intégrer la culture d'entreprise."Or, le télétravail et le chômage temporaire ont limité les contacts avec les collègues. "Ceci combiné avec les mesures de restriction que nous avons connues dans notre vie privée semble avoir eu un effet sur le moral des plus jeunes et donc leur présence au travail. Nous observons donc un taux d'absence de moyenne durée historiquement haut chez les moins de 25 ans et plus largement chez les jeunes travailleurs."

Par contre, le nombre de jours travaillés est en hausse en 2021 par rapport à 2020. Une raison d’espérer, selon SD Worx.