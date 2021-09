Un fabricant néerlandais de vélos électriques lève plus de 100 millions d'euros

Le fabricant néerlandais de vélos électriques VanMoof a annoncé mercredi avoir levé 128 millions de dollars, qui vont notamment servir "à développer la production et à réinventer la façon dont les composants matériels et logiciels sont fabriqués".

Cet investissement porté par la société d'investissement asiatique Hillhouse porte le total des fonds levés par VanMoof à 182 millions de dollars (environ 154 millions d'euros) en moins de deux ans, précise VanMoof dans un communiqué.

En plein boom de l'usage du vélo, VanMoof propose des vélos minimalistes, dotés d'un système antivol et facturés autour de 2.000 euros.

Ce financement comprend également des engagements de Gillian Tans, ex-PDG de Booking.com, ainsi que des investisseurs précédents: Norwest Venture Partners, Felix Capital, Balderton Capital et TriplePoint Capital.

"Nous réinventons, redessinons et repensons chaque composant du vélo", a souligné Taco Carlier, cofondateur de VanMoof. "Cela nous aidera à faire monter 10 millions de personnes sur nos vélos dans les cinq prochaines années et nos investisseurs partagent notre vision d'une mobilité future plus intelligente et plus propre".