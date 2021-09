Résultat net au-delà du milliard d'euros pour BNP Paribas Fortis au premier semestre

Les résultats 2021 dépassent de loin ceux enregistrés pendant les six premiers mois de 2020.

BNP Paribas Fortis a enregistré un résultat net consolidé de 1,143 milliard d'euros en hausse de 38,1% (hors résultats non récurrents) par rapport au premier semestre 2020, annonce vendredi la banque. "Malgré le poids persistant des faibles taux d'intérêt, BNP Paribas Fortis a enregistré de solides résultats au premier semestre de l'année. La diminution des intérêts et produits assimilés de l'activité 'retail' en Belgique a été compensée par une augmentation des commissions et par des gains d'efficience", souligne BNP Paribas Fortis.

Le produit net bancaire s'est établi au premier semestre à 4,149 milliards d'euros en hausse de 6,7 % par rapport à la même période l'an dernier.

Le total bilantaire s'élevait à 350 milliards d'euros au 30 juin soit 15 milliards d'euros de plus par rapport à fin 2020.

Comme dans la plupart des banques, la numérisation se poursuit aussi chez BNP Paribas Fortis. 2,4 millions de clients utilisent les canaux numériques de la banque (+5 %) qui a enregistré 377 millions d'interactions par canal numérique au premier semestre (+45 %). Dans les magasins, la banque a constaté que 46 % des paiements se faisaient sans contact. Par ailleurs, BNP Paribas Fortis a lancé en mai la distribution de 3,9 millions de cartes "Visa debit", une opération qui doit se terminer au début 2022.