Mercedes lance la première limousine électrique

Mercedes a choisi une électrification par le haut pour ses berlines : la première d’entre-elles, l’EQS, est le pendant "sans émission locale" de la grande Classe S, avec laquelle elle partage une même vision du luxe et de la technologie.

"Nous voulions élargir notre offre dans le domaine du luxe et j'ai eu la chance de repartir d'une page blanche", déclare Michael Weiss, responsable de l'électromobilité chez Mercedes. Avec un objectif à atteindre : une efficience maximale.

Le résultat montre que les quatre ans et demi de développement ont été utilisés à bon escient : lors de notre essai dans les Alpes suisses en respectant le code de la route helvétique, nous avons relevé une consommation moyenne de 14,8 kWh/100 km. Un chiffre situé sous les valeurs homologuées par le constructeur, entre 21,8 et 17,4 kWh/100 km, qui a bien sûr été atteint à la faveur des descentes, où la récupération de l’énergie permet de compenser la surconsommation enregistrée dans l’ascension. Quoi qu’il en soit, le rapport entre les performances et la consommation d’énergie semble donc porté à un niveau jamais atteint puisque l’EQS 580 4MATIC affiche 525 chevaux !

Digne d’une S

En fonction de la taille de la batterie, de l’équipement et de la configuration du véhicule, celui-ci peut parcourir des distances allant jusqu’à 770 km, ce qui est comparable à une Classe S avec un moteur thermique.

Et la batterie peut être rechargée sur une borne en courant direct jusqu’à 200 kW, ce qui lui permet de récupérer jusqu’à 300 kilomètres en un quart d’heure. Par ailleurs, l’EQS dispose d’un mode One Pedal Driving qui, une fois enclenché, permet de conduire avec un seul pied jusqu’à l’arrêt, simplement en dosant la pression sur la pédale d’accélérateur.

Tout cela est doublé d’un confort de très haut standing. Le conducteur et ses passagers sont assis confortablement dans des sièges en cuir, peuvent se faire masser, se détendre en profitant du système multimédia hi-tech, ou même profiter d’une fonction vitalisante Energizing Confort agissant sur les sièges massant, la ventilation et la musique pour arriver à destination plus en forme qu’au départ !

Exactement comme dans une Classe S classique !