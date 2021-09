Accueil Economie Entreprises & Start-up BMW présente la voiture du futur, en aluminium recyclé et sans peinture Il s’agit d’un prototype présenté par le constructeur bavarois, qui ne sera pas sur les routes avant 2040. © Sven Hoppe/DPA Patrick Dath-Delcambe à Munich

Un simple geste de la main, et la portière s’ouvre vers vous, laissant entrevoir un tableau de bord ressemblant à un gigantesque diamant. Et pour cause, les poignées ont disparu...