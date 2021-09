Faillites dues à la crise sanitaire : "Le cataclysme attendu n'a pas eu lieu", analyse CBC

Les attentes des clients de la banque CBC - indépendants et entrepreneurs - ont été durablement modifiées par la crise, selon les résultats de son observatoire "Les professionnels et leur business face à la crise sanitaire", présentés lundi. Sur les 354 clients (dont 157 indépendants en personne physique) interrogés en mai, "seuls" 12% n'ont pas pu maintenir leur activité depuis mars 2020. Pour les autres, la moitié a dû partiellement limiter ses activités, tandis que l'autre moitié a pu poursuivre normalement.

"On constate que le cataclysme attendu n'a pas eu lieu", commente Cédric Matte, Directeur Retail chez CBC. "Plus de 7 000 reports de crédits ont été accordés chez nous, et à l'heure du remboursement" on ne constate pas de problème, relève-t-il. La banque note également une reprise des demandes de crédits aux entreprises.

"Mais la crise a quand même eu un effet important sur les besoins des professionnels", relève M. Matte. Une large majorité d'entre eux (84 %) s'est en effet tournée vers le numérique pour "réinventer" ou soutenir son business. Principalement pour les prises de rendez-vous, la promotion sur les réseaux sociaux ou encore l'organisation de rendez-vous ou conférences en ligne.

Résultat? Ils sont 65 % de répondants (70 % chez les indépendants) à estimer que "la charge mentale" liée au côté administratif a augmenté avec la crise sanitaire. Ce qui les encombre le plus, ou du moins ce sur quoi leur banque pourrait les aider selon eux, ce sont les démarches à faire pour échanger avec le comptable, vérifier la solvabilité de leurs clients/fournisseurs et se rappeler des échéances à payer.

Ils sont environ un quart de répondants à avoir de nouvelles attentes de leur banque après avoir fait face à la crise. La majorité souhaite avoir un service sur-mesure et ils sont également nombreux (24 % en général, mais 31 % chez les indépendants) à souhaiter une tarification simple et transparente.

Le contact humain reste un élément important, seuls 3 % des répondants sont prêts à passer à des services bancaires 100 % en ligne. La plupart se disent prêts, pour la flexibilité et la rapidité que cela permet entre autres, à passer à des services surtout numériques, mais tout en gardant la possibilité de rencontrer leur conseiller en face à face au besoin.