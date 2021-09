L'Allemagne a octroyé plus d'un milliard d'euros de subsides à Tesla, affirme un quotidien allemand

Le constructeur de voitures électriques Tesla a perçu un subside aux alentours de 1,1 milliard d'euros de la part de l'Allemagne. Une somme allouée dans le cadre de la construction par le groupe américain de son immense usine de batteries située à Grünheide, dans les environs de Berlin.

Ce montant provient d'une enveloppe plus large de 2,9 milliards d'euros prévue par le gouvernement allemand en vue de soutenir des projets liés aux batteries électriques dans le pays, détaille le quotidien allemand Der Tagesspiegel sans citer de source. Au début de l'année, l'Union européenne a libéré des milliards d'euros dans le cadre d'un second programme d'aide à la production de batteries en Europe. L'Allemagne et 11 autres pays de l'UE peuvent ajouter jusqu'à 2,9 milliards d'euros, dans le but de progresser dans le domaine de la mobilité électrique.

Si un accord serait intervenu pour le financement, une approbation serait encore nécessaire. Le ministère de l'Economie a fait savoir au journal que le processus n'était pas encore terminé, et qu'une décision définitive serait prise durant le dernier trimestre de l'année.

Le ministère s'attend à un investissement de près de 5 milliards d'euros dans cette usine de batteries. Son arrivée devrait mener à la création d'environ 2 000 emplois, ajoute Der Tagesspiegel.