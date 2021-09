Les Boeing MAX10, trop chers au goût de Ryanair : "Cela explique pourquoi d'autres grands clients ont passé de nouvelles commandes à Airbus, plutôt qu'à Boeing"

Des Boeing MAX10 chez Ryanair, ce ne sera pas encore pour tout de suite. La compagnie aérienne a indiqué que les négociations avec l'avionneur américain Boeing en vue d'une commande de plusieurs exemplaires de ce modèle avaient échoué. "Ryanair et Boeing étaient en discussion depuis plus de 10 mois au sujet d'une importante nouvelle commande d'avions Boeing MAX10. Cependant, il est devenu clair la semaine dernière que l'écart de prix entre les partenaires ne pouvait pas être comblé et, par conséquent, les deux parties ont convenu de ne plus perdre de temps sur ces négociations", indique Ryanair dans un communiqué.

"Nous sommes déçus de ne pas avoir pu parvenir à un accord avec Boeing sur une commande de MAX10. Cependant, Boeing a une vision des prix des avions plus optimiste que nous, et nous avons la ferme habitude de ne pas payer des prix élevés pour l'acquisition d'avions", commentait pour sa part Michael O'Leary, patron du transporteur aérien. "Nous ne partageons pas les perspectives de prix optimistes de Boeing, bien que cela puisse expliquer pourquoi ces dernières semaines d'autres grands clients de Boeing, tels que Delta et Jet2, ont passé de nouvelles commandes à Airbus, plutôt qu'à Boeing."

Une large commande de 737MAX déjà en cours

Si ce dossier n'a pas abouti, Ryanair reste toutefois en attente de livraison de 210 avions B737-8200 "Gamechanger", à savoir les Boeing 737MAX. "Ryanair prendra livraison de plus de 200 avions B737 'Gamechanger' au cours des cinq prochaines années, de 2021 à 2025. Ces livraisons verront la flotte de Ryanair passer à plus de 600 avions capables de transporter plus de 200 millions de passagers par an."