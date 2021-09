Après deux saisons difficiles, les domaines skiables français sont dans les starting-blocks

Les Belges lèvent l’ancre : les locations de bateaux ont augmenté de 136 % en 2021

De plus en plus de Belges décident de louer un bateau. Le secteur de la navigation connait une forte démocratisation, chez nous comme à l'étranger. Des start-up bien inspirées comme Click&Boat surfent sur cette vague et de nouveaux marchés s'ouvrent.