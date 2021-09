L'entreprise belge Asco passe sous le pavillon suisse de Montana Aerospace

Asco est une entreprise familiale basée à Zaventem mais dispose de sites de production en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada. L'entreprise emploie 1 200 personnes et générait un chiffre d'affaires de quelque 260 millions d'euros par an sur la période 2018-2020. Plus récemment, l'entreprise sous-traitante de géants comme Airbus ou Boeing a souffert de la crise sanitaire, qui a engendré des turbulences sans précédent dans le secteur aérien. Asco a également été sévèrement touchée par une cyberattaque.

Le Suisse Montana Aerospace occupe pour sa part 5 000 personnes sur 28 sites dans le monde. L'entreprise est cotée à la Bourse de Zurich.

Dans un communiqué, le groupe suisse annonce vouloir intégrer Asco dans son réseau mondial d'usines et renforcer la marque Asco. "Des discussions détaillées sur le transfert de certaines fonctions centrales de Montana Aerospace vers la Belgique sont en cours", ajoute-t-on.

Le montant de la transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités réglementaires, n'a pas été communiqué mais Montana indique que les actionnaires d'Asco pourraient être payés en partie en actions. En fonction de certains paramètres, ils pourraient recevoir jusqu'à 6,8 millions d'actions Montana dont le cours s'élevait mardi à un peu plus de 35 francs suisses (un peu plus de 32 euros).