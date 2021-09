Les entreprises s'associent à Delhaize pour offrir des réductions à leurs employés

Selon la chaîne de supermarchés, il s'agit d'un "concept révolutionnaire" qui non seulement encourage les employés à opter pour une alimentation équilibrée, mais leur donne également plus de pouvoir d'achat.

Vingt pour cent de réduction sur les produits alimentaires ayant un Nutri-Score A ou B, c'est-à-dire des aliments sains. Les entreprises peuvent offrir cet avantage à leur personnel par le biais du programme d'adhésion à la santé de Delhaize, à hauteur de 60 euros par mois. Selon la chaîne de supermarchés, il s'agit d'un "concept révolutionnaire" qui non seulement encourage les employés à opter pour une alimentation équilibrée, mais leur donne également plus de pouvoir d'achat. "Le programme est exempt d'impôts et de cotisations de sécurité sociale et est donc très attrayant pour les entreprises et organisations et leurs employés. Cela a également été confirmé par la commission compétente et par l'Office national de sécurité sociale", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse mardi.

Delhaize a travaillé sur le concept avec la société de logiciels Unbox, qui a testé un projet pilote similaire (Healthy Ucoins) en 2019 avec une sélection d'entreprises. Le résultat a alors été que les 11 000 participants ont acheté "substantiellement" plus de produits ayant un Nutri-Score A et B.

Les employeurs paient un abonnement

Delhaize propose désormais ce concept à tous les employeurs de Belgique. La remise de 20 % est réglée par la carte Superplus de la chaîne de supermarchés. "L'assurance maladie Partena et un certain nombre de grands employeurs - représentant quelque 10 000 employés - se sont déjà engagés et lanceront le programme à l'automne", a-t-elle indiqué mardi. Le fait que la réduction ne puisse être utilisée que dans les magasins Delhaize n'est pas un motif de critique, selon le porte-parole. "Une alimentation saine fait partie intégrante de notre philosophie. Et les gens restent libres de faire leurs achats où ils le souhaitent."

Fin août, le fournisseur d'énergie Luminus a proposé une offre d'électricité fiscalement avantageuse pour les entreprises et leurs employés, au grand dam du ministre des finances Vincent van Peteghem. Il a ensuite annoncé qu'il voulait "mettre un terme à cette nouvelle technique de rémunération".

Mais Delhaize souligne la différence avec son concept : "Les employeurs ne paient pas ici la facture complète de leurs employés, mais seulement un abonnement (5 euros par participant et par mois, ndlr) qu'ils peuvent déduire fiscalement", explique le porte-parole Roel Dekelver. "Il s'agit de promouvoir une alimentation saine, qui peut être contre cela ?". Le porte-parole fait également référence à d'autres initiatives telles que les coupons de sport qui sont également déductibles des impôts pour l'employeur.