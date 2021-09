Le transporteur aérien britannique Easyjet a annoncé avoir fait récemment l'objet d'une offre d'achat non sollicitée mais précise l'avoir rejetée, annonçant dans le même temps une augmentation de capital d'1,4 milliard d'euros.

Easyjet décline une offre de rachat et augmente son capital dans la foulée

Easyjet a indiqué dans un communiqué que l'offre d'achat préliminaire avait "fondamentalement sous-évalué" la société, ajoutant que le repreneur potentiel a depuis confirmé avoir renoncé à son offre, sans en dévoiler l'identité. Selon Bloomberg, il s'agissait de la compagnie à bas coût hongroise Wizz Air.

Quant à l'apport de fonds supplémentaires d'1,2 milliard de livres sterling, il"protégera et renforcera le positionnement à long terme d'Easyjet dans le secteur aéronautique européen", notamment en aidant le groupe à se redresser de la pandémie de Covid-19, selon le communiqué.

Easyjet espère ainsi "tirer parti des opportunités stratégiques et d'investissement à long terme qui devraient se présenter à mesure que le marché européen de l'aviation émerge de la pandémie de Covid-19".

Au-delà de l'augmentation de capital, l'entreprise a également obtenu une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars (338,3 millions d'euros) auprès des banques.

La compagnie, durement touchée comme le reste du secteur par la pandémie, avait réalisé pour les trois mois terminés fin juin un chiffre d'affaires de 212,9 millions de livres, en très forte hausse sur un an, et sa perte avant impôts pour le trimestre avait diminué de 8 % sur un an à 318,3 millions de livres.

Mais l'entreprise estime que sa capacité de transport est toujours diminuée et se situera à environ 60 % de son niveau de l'avant pandémie pour la période de juillet à septembre, son quatrième trimestre décalé.

Le titre d'Easyjet dévissait de 9,48 % à 713,6 pence à la Bourse de Londres vers 8H00 GMT.