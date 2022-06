Les magasins e5, anciennement e5 Mode, sortent du rouge pour leur premier semestre de reprise

Depuis la relance d'e5 Mode sous le nom e5 au début de l'année, la chaîne de magasins de mode est sortie du rouge : 50 nouveaux employés ont été recrutés et les magasins sont rénovés à un rythme soutenu, a annoncé jeudi la famille De Sutter, qui a repris la chaîne. Malgré les répercussions négatives de l'année de pandémie sur les magasins de mode en général, e5 prévoit de bons chiffres de bénéfices pour 2021. "Avec le premier semestre, e5 est en avance sur son plan d'affaires et peut déployer ses plans d'investissement à plein régime."À l'horizon 2023, e5 vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors TVA.

"Les mesures sanitaires strictes ne nous ont pas facilité la tâche, mais aujourd'hui nous voyons notre vision et notre stratégie confirmées par la confiance des clients existants et l'attraction de nouveaux clients", ont déclaré Peter et Kristof De Sutter.

L'entreprise, fondée en 1979, compte aujourd'hui environ 55 magasins, répartis dans toute la Flandre, et emploie environ 400 personnes. Grâce à un important effort d'investissement, elle souhaite, dans les années à venir, atteindre au moins 60 magasins en Flandre et renouveler et améliorer la durabilité des magasins existants.