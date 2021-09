Un cargo bloqué, une fois de plus, dans le canal de Suez

Une fois de plus, un cargo a bloqué le canal de Suez. Le navire de 225 mètres s'est retrouvé bloqué ce jeudi, mais a pu poursuivre son voyage peu de temps après. C'est ce qu'ont rapporté les autorités maritimes égyptiennes. Le trafic maritime n'a été que partiellement affecté : quatre navires ont été brièvement bloqués sur le canal.

Fin mars, le porte-conteneurs Ever Given avait bloqué le canal de Suez pendant six jours. Le navire de 400 mètres était resté coincé dans le canal le 23 mars. Il avait fallu six jours pour le libérer. Au cours de cette période, 422 navires représentant une cargaison totale de 26 millions de tonnes avaient été bloqués.

Les autorités égyptiennes ont ensuite détenu le navire pendant plus de trois mois au cours d'une bataille juridique entre le propriétaire et l'autorité du canal de Suez au sujet de la compensation.

Le canal de Suez est l'une des voies navigables les plus importantes au monde. Elle relie la mer Méditerranée à la mer Rouge et constitue la route maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe.