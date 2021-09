Après la découverte d'une caméra espion, le personnel de Renewi maintient le piquet de grève

La grève de l'entreprise de gestion des déchets Renewi à Houthalen-Helchteren (Limbourg) se poursuivra vendredi. Les employés ont arrêté le travail jeudi matin après avoir découvert une caméra espionne dans un camion. L'employé qui était surveillé semble également avoir été licencié, confirme l'Algemene Centrale ABVV - Limburg. Les employés avaient découvert jeudi matin qu'une caméra espion avait été placée dans un camion spécifique. Le personnel a alors décidé de ne pas se rendre au travail. Le placement de la caméra faisait partie d'une enquête spécifique sur une personne, qui a également reçu sa démission.

Une communication aux employés a suivi vendredi matin, mais cela a exacerbé la situation au sein de l'entreprise d'élimination des déchets, déclare Jeroen Vleugels, secrétaire du Bureau central général ABVV - Limbourg.

Pas d'accord par écrit

"Lors de la consultation avec la direction locale jeudi, nous avions encore le sentiment qu'il y avait de la compréhension. Maintenant, la direction nationale - la décision avait été prise en haut lieu - est également venue discuter. Cela n'a pas résolu le problème", déclare M. Vleugels. "Ils ont exigé des excuses et voulu une garantie qu'aucune caméra ne serait utilisée à l'avenir. Cela n'était garanti que verbalement et s'est avéré impossible par écrit."

Les employés ont alors décidé de ne pas reprendre le travail. "Nous avons ensuite repris la consultation au niveau de la direction nationale. Ils ont dit que cela serait mis par écrit, mais qu'ils soutenaient le choix. Et qu'à l'avenir, dans des situations exceptionnelles, ils souhaiteraient toujours utiliser ces techniques, mais avec un préavis. Ce n'était pas négociable", explique Vleugels.

Les employés ne se rendront probablement pas au travail lundi non plus, selon le syndicat socialiste. Aucun entretien n'est encore prévu pour lundi. Dans les branches Puurs et Mol aussi, on s'inquiète des techniques utilisées. Il n'est pas exclu que les travaux soient arrêtés là aussi.