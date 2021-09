Par le biais de leurs sociétés Allacha et Evalli, les descendants de la famille d'entrepreneurs de Flandre occidentale ont vendu leur participation de 3,9 % (Willy Deceuninck) et de 3,09 % (Arnold Deceuninck) dans l'entreprise.

Willy et Arnold Deceuninck ont vendu leur participation dans le fabricant de portes et fenêtres Deceuninck au prix de 3,5 euros l'action, a fait savoir l'entreprise dans un communiqué. Ils vont percevoir 41,2 millions d'euros. La cotation de Deceuninck avait été suspendue vendredi matin à la Bourse de Bruxelles. Les deux membres de la famille ont effectué cette transaction par le biais de leurs sociétés Allacha et Evalli, Willy renonçant à ses 3,9 % dans l'entreprise et Arnold à ses 3,09 %.

Jeudi à la clôture de la Bourse, une action Deceuninck était valorisée à 3,79 euros.