Le coiffeur Dachkin attaque l'Etat belge en responsabilité pour la fermeture des salons durant le confinement

La société O.D. Franchising, qui exploite quatre salons de coiffure Olivier Dachkin en propre et onze via des franchisés, a attaqué l'État belge en responsabilité, contestant la décision de faire fermer les salons de coiffure entre le 2 novembre 2020 et le 13 février 2021 et du 26 mars au 26 avril 2021, écrit vendredi L'Echo.