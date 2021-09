Toujours aucune issue en vue pour le conflit social chez D'Ieteren : "La direction était mal préparée et sans aucune proposition concrète"

Le mouvement de grève entamé voilà plus d'une semaine au sein des garages D'Ieteren continue. L'entreprise, qui importe la marque Volkswagen en Belgique et emploie près de 400 personnes, est paralysée depuis jeudi dernier, et aucune issue ne semble se profiler à l'horizon. Les syndicats viennent de publier un communiqué commun alors qu'une réunion organisée mercredi n'a rien donné. La prochaine rencontre a été fixée à mardi.

Les syndicats disent regretter le silence de la direction couplé à une attitude provocante. "Durant la réunion du mercredi 8 septembre, le front commun syndical a eu la désagréable surprise de dialoguer avec une direction de D'Ieteren Centers mal préparée et sans aucune proposition concrète."

Avant la prochaine réunion du 14 septembre, la direction a indiqué aux syndicats vouloir "consulter la hiérarchie et préparer une contre-proposition", ce que les syndicats jugent "absurde". "Nous ne comprenons pas ce que la direction a fait durant la semaine écoulée", continue le communiqué syndicale.

Pour rappel, ce mouvement de grève a commencé après une récente annonce de la direction. Son nouveau plan stratégique incluait des pertes au niveau salarial et des conditions de travail pour les employés du groupe. "Ce plan est inacceptable pour nous", déclarait en début de semaine Jean-Paul Sellekaerts, du syndicat socialiste FGTB-MWB. "Tous les acquis accumulés pendant 50 ans sont balayés d'un revers de main. Les employés devront renoncer à beaucoup de choses en termes de rémunération et devront travailler davantage. En outre, nous pensons qu'il existe d'autres possibilités d'économies au sein de la structure de gestion actuelle de D'Ieteren."

Selon les syndicats, la nuit passée, les centres de livraison ont été déplacés afin de contourner la grève. "Les travailleurs craignent l'engagement d'intérimaires ou de sous-traitants. Ces manœuvres minables placent les clients en attente d'un service alors que le personnel est en grève, et de plus en plus en colère devant le mutisme patronal", déplorent les syndicats. Ils demandent aux clients de D'Ieteren de ne pas venir chercher leur voiture. "Si un manager ou un directeur de D'Ieteren vous appelle, rappelez-vous qu'il ne sera pas à côté de vous dans votre voiture quand vous tenterez de forcer un éventuel barrage des travailleurs à qui on essaie de faire avaler des couleuvres. Lui, il sera bien à l'abri dans son bureau", clament-ils.