Le "Vinted du vélo" se lance en Belgique

Lancée en version béta au mois d'avril, la plateforme Veloo.com a officiellement ouvert au grand public au mois d'août dans le but de bousculer le secteur des vélos d'occasion. Fondée par un entrepreneur bruxellois et soutenue par Sambrinvest, la plateforme est active en Belgique et au Luxembourg. Frappé par le coût élevé d'un vélo neuf et les longs délais de livraison, Michael Leidensdorf, le fondateur de Veloo.com, a décidé de se concentrer sur la vente en ligne de vélos d'occasion, qui sont pour lui et son équipe les vélos de demain.

L'objectif est de simplifier la vente ou l'achat en ligne de vélos de seconde main - comme le fait une plateforme comme Vinted pour les vêtements. Les principaux atouts de Veloo.com sont de prendre en charge le transport du vélo vendu et de garantir une transaction sans frais et sécurisée.

Concrètement, le vendeur prend une photo du vélo, fixe un prix et met en ligne son annonce depuis son smartphone ou son ordinateur. Dès que le vélo est vendu, Veloo.com organise l'enlèvement du vélo chez le vendeur et le livre à l'acheteur partout au Benelux. Le paiement se fait en ligne et la plateforme conserve le montant jusqu'à la livraison.

Pas moins de 21 millions de vélos neufs sont vendus chaque année en Europe. La Belgique et les pays limitrophes comptent 110 millions de vélos actifs et le leasing de vélos pour les entreprises devrait encore alimenter le marché des vélos d'occasion ces prochaines années.

Veloo.com est lancé en Belgique et au Luxembourg. L'entreprise compte entrer aux Pays-Bas, en France et en Allemagne par la suite.