Le constructeur chinois GWM prêt à prendre l’Europe d’assaut et... à faire de l'ombre aux grandes marques allemandes

GWM va investir l’Europe avec ses marques Wey et Ora. Le groupe va proposer un SUV hybride et une offre 100 % électrique à des prix plus abordables. De quoi séduire le consommateur avec une offre faisant la part belle à la technologie.