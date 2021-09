Toute la flotte automobile de bpost sera électrique d'ici 2030

Ce mardi 14 septembre, la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter et le CEO de bpost, Dirk Tirez, ont signé le 7ème contrat de gestion ainsi que la charte RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de bpost. Via la charte, bpost s’engage à montrer l’exemple au niveau économique, social, et environnemental. La charte sera revue tous les cinq ans, souligne le communiqué publié par Petra De Sutter (Groen).

En matière environnemental, bpost et l'Etat belge "s'engagent à réduire les émissions carbone de bpost de plus de 60 % par rapport au niveau d'émission prévu en 2030".

La flotte automobile de l'entreprise, à savoir plus de 18 000 voitures et camionnettes de petite, moyenne et grande taille, sera convertie à la technologie électrique d'ici 2030. 800 camions dont disposera l’entreprise abandonneront le diesel et passeront sous carburant LNG. Toute l'électricité utilisée par bpost sera de l'électricité verte. L'isolation des bâtiments sera également optimisée.

Des enjeux aussi au niveau de l'intégration

Outre l’objectif de réduire son empreinte carbone, bpost étendra ses efforts en matière de protection de la biodiversité, de promotion de l’économie circulaire et de gestion de l’eau et des déchets.

Pour ce qui est de la durabilité sociale, bpost nommera également en son sein un "coordinateur handicap" au sein de l'entreprise afin de rendre les différents services de bpost plus accessibles aux personnes handicapées. L'entreprise postale s'engage aussi à renforcer ses efforts pour promouvoir la diversité et l'inclusion (notamment l'intégration sur le lieu de travail, la prévention des discriminations et la dimension du genre), dans toutes ses dimensions, entre autre via le déploiement d'un plan d'action pour l'intégration inclusive des personnes LGBTQI+.

"Les entreprises publiques ont un rôle sociétal important. Avec le 7ème contrat de gestion de bpost, nous ancrons et modernisons de nombreux services de l'entreprise qui sont d'une grande importance pour notre société. La charte RSE qui accompagne le contrat de gestion met sur papier des ambitions fortes en matière climatique", souligne la ministre dans le communiqué