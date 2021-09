Accueil Economie Entreprises & Start-up La scale-up belge Sortlist lève 11 millions d'euros pour conquérir l'Angleterre et les Etats-Unis Sortlist, leader de son secteur en Europe (mise en relation d'entreprises avec des agences marketing et de publicité), a bouclé un nouveau tour de table avec des investisseurs exclusivement belges. © D.R. Pierre-François Lovens Journaliste service Economie







Ils étaient quatre quand ils ont démarré l'aventure, il y a sept ans. Quatre jeunes diplômés tentés de "disrupter" un marché, celui du marketing et de la publicité, alors très peu ouvert au numérique et à l'innovation technologique. Aujourd'hui, Sortlist emploie plus d'une centaine de personnes. Et, à la...

