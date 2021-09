Le fonds Bluebell Capital Partners tenterait-il un gros coup.... de com' ?

Un fonds ultra-minoritaire s'attaque à Solvay et veut la tête de la CEO

Le fonds américain Bluebell Capital Partners, qui faisait partie des actionnaires ceux qui ont poussé le CEO de Danone Emmanuel Faber vers la sortie il y a quelques mois, s'en prend désormais à Solvay et sa CEO, Ilham Kadri.

Selon une information de Reuters reprise sur Nasdaq.com, le fonds "activiste" a exhorté "le groupe chimique belge Solvay à remplacer la directrice générale Ilham Kadri, estimant qu'elle n'avait pas réussi à empêcher le déversement dans la mer de "déchets chimiques" provenant d'une usine italienne", avec en ligne de mire la plage de Rosignano, sur les côtes toscanes, connue pour son sable blanc lié au calcaire rejeté par Solvay.

Selon le géant de la chimie belge, il n'y a aucun problème de toxicité et le tout est surveillé de près depuis des années, par le groupe comme par les autorités italiennes. D'ailleurs, la plage est prisée par les touristes. Reste à voir pour la faune et la flore à long terme mais l'ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) semble dire qu'il n'y a pas de différence avec le reste de la côte toscane.

Une seule action en portefeuille...

Le fonds Bluebell est néanmoins ultra-minoritaire et n'apparaît même pas dans la liste des actionnaires consultable en ligne puisqu'il ne disposerait que d'une action (d'une valeur d'environ 108,70 euros au moment d'écrire ces lignes). Il s'agirait donc ici plus d'un coup de communication pour le fonds, qui affirme vouloir faire évoluer les entreprises en termes de gouvernance et de respect de l'environnement.

Nicolas Boël, le président du Conseil d'Administration de Solvay, a quant à lui déclaré dans un communiqué que la CEO Ilham Kadri avait le "soutien total" du CA.

"Depuis sa nomination en 2019, elle a pris des mesures décisives pour façonner la stratégie de l'entreprise et aligner son portefeuille sur les puissantes tendances en matière de durabilité, tout en mettant en œuvre un nouveau programme de durabilité ambitieux, Solvay One Planet. En conséquence, Solvay respecte son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et toutes les parties prenantes."