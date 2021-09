Chez D'Ieteren, la situation entre direction et syndicats est au point mort

Une nouvelle concertation entre la direction et les syndicats du groupe D'Ieteren, qui importe les marques du groupe Volkswagen en Belgique, n'a pas abouti. C'est ce qu'a déclaré après coup le dirigeant syndical Jean-Paul Sellekaerts (ABVV-MWB). Mardi dernier encore, une nouvelle proposition a été soumise aux syndicats, avec des conditions de travail partiellement adaptées à celles du marché en termes de temps de travail et d'avantages sociaux. "Des points et des virgules ont été ajoutés, mais en termes de contenu, rien n'a vraiment été ajusté qui pourrait changer notre opinion", a déclaré M. Sellekaerts.

On ignore pour l'instant si la grève va se poursuivre. Ce vendredi, une réunion générale est prévue au cours de laquelle la direction fournira à nouveau des informations au personnel. Mercredi prochain, les syndicats organiseront un référendum, au cours duquel ils demanderont aux employés leur avis sur la proposition de la direction. Ce n'est qu'alors qu'une décision sera prise sur une éventuelle poursuite de la grève.

Le travail dans les garages de D'Ieteren a été interrompu il y a quinze jours après l'annonce par la direction de sa volonté de réduire les salaires et les conditions de travail. Les centres D'Ieteren de Zaventem, Drogenbos, Anderlecht et Ixelles proposent des services de vente et d'après-vente pour les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, My Way et Wondercar. Les garages emploient quelque 400 personnes.