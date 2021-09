HelloFresh veut doubler le nombre de ses employés techniques dans le monde

HelloFresh va doubler son équipe technologique au cours des 12 prochains mois en créant 1 000 nouvelles fonctionnalités dans le monde entier. La société souhaite offrir à ses clients plus de choix et de personnalisation, et continuer à étendre sa part de marché globale, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse jeudi. HelloFresh recherche des talents technologiques dans le monde entier, y compris en Belgique. Les postes vacants seront pourvus dans ses centres technologiques mondiaux existants à Berlin, New York, Toronto, Boulder et Sydney.

L'investissement dans la technologie s'accompagne d'une forte concentration sur la diversité et l'inclusion. L'accent est mis sur la création d'une main-d'œuvre diversifiée, sur le développement des talents existants et sur le recrutement et la rétention de talents diversifiés.

Réputation

"Ces nouveaux postes contribueront à renforcer notre réputation de fournisseur de boîtes à repas à orientation numérique, fondée sur la technologie", a déclaré le cofondateur Dominik Richter. "Il nous permettra d'améliorer encore notre offre de produits, d'offrir une expérience plus personnalisée à nos clients et de nous développer sur d'autres marchés. J'ai hâte d'accueillir de nouveaux collègues !"

Cette expansion intervient après que HelloFresh a affiché de solides résultats, avec une croissance des revenus de 1,56 milliard d'euros et plus de 30 millions de commandes au deuxième trimestre 2021. Cela prouve que la demande de boîtes repas se maintient, malgré les fermetures dans de nombreux pays, affirme l'entreprise.

En février 2021, HelloFresh a également annoncé qu'elle allait intensifier ses efforts en matière de durabilité, s'engageant à réduire de 60 % les émissions de ses installations de production et à réduire de moitié les déchets alimentaires mis en décharge ou incinérés par euro de vente d'ici 2022.