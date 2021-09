Ce véhicule compact de moins de 4 mètres mais haut sur roues doit pouvoir affronter un "trafic agressif en ville" et des "conditions de route améliorables" hors agglomération.

Citroën innove avec une petite voiture aux airs de SUV pour conquérir Inde et Amérique latine

Citroën va lancer début 2022 une petite voiture aux airs de SUV pensée pour conquérir des parts de marché en Inde et en Amérique latine, a indiqué jeudi la marque du groupe Stellantis.

Cette "Nouvelle C3" est "le premier modèle d'une famille de trois véhicules à vocation internationale, développés et produits en Inde et en Amérique du Sud, qui seront commercialisés dans ces deux régions au cours des 3 prochaines années", souligne Citroën dans un communiqué.

Ce véhicule compact (moins de 4 mètres) mais haut sur roues doit pouvoir affronter un "trafic agressif en ville" et des "conditions de route améliorables" hors agglomération, a souligné le directeur de Citroën, Vincent Cobée, lors d'une conférence de presse.

S'il porte le même nom que la compacte proposée en Europe, ce véhicule a été développé spécifiquement pour ces pays sur la plateforme de la Peugeot 208, et allégé de certains équipements. Une version hybride ou électrique pourrait également être proposée.

"L'objectif dans les années qui viennent est de maintenir une croissance de nos ventes en Europe, tout en passant à 30 % de ventes hors d'Europe", a indiqué M. Cobée.

L'Inde, troisième marché mondial ?

L'Inde pourrait devenir le troisième marché mondial de l'automobile "durant cette décennie", selon M. Cobée, dépassant le Japon. Mais c'est un marché "difficile à pénétrer", a souligné M. Cobée, alors que Ford a annoncé début septembre la fin de sa production dans le pays.

"L'équilibre financier est difficile à trouver", a commenté le patron de Citroën, qui a déjà beaucoup travaillé en Inde dans le cadre de ses précédentes fonctions chez Nissan. "Il faut que les investissements suivent la demande et non qu'ils la précèdent (...) Et si vous n'êtes pas crédible en service après-vente, ça ne vaut pas la peine d'y aller".

Citroën, qui a déjà lancé une berline en Inde cette année, s'appuie sur le géant local CK Birla pour produire ce véhicule de gamme moyenne. Il pourrait s'appuyer sur Jeep, autre marque de Stellantis, pour étendre son réseau de concessionnaires dans le pays.

Les véhicules produits en Inde pourraient également être distribués dans d'autres pays d'Asie, comme la Birmanie, et en Afrique de l'Est. En Amérique latine, cette Nouvelle C3 produite au Brésil doit renforcer l'offre de Citroën dans le segment des compactes.